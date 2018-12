Jeanne Calment remplacée par sa fille ? La théorie russe sur la doyenne de l’humanité sème le trouble

Pour lui, les choses sont claires : Jeanne Calment reste encore, plus de 20 ans après son décès, en 1997, la doyenne de l’humanité. N'est-ce pas étrange ? Son record est établi à 122 ans et 164 jours. Personne ne l’a jamais dépassé, ni même frôlé : la deuxième place est détenue par une jeunette de 119 ans et la troisième passe à peine la barre des 117 ans. Et parmi les personnes vivantes, les plus âgé ont seulement 115 ans. Autant dire que le record risque de rester quelques temps encore inégalé. Certes, Jeanne Calment est qualifiée de "centenaire la plus validée", avec des documents d’attestations "impeccables", mais plusieurs éléments seraient... louches, selon Yuri Deigin. Les chercheurs russes pointent 17 éléments qu'ils considèrent à charge.





Jeanne Calment a en effet eu une fille, Yvonne, à 23 ans. Mais elle est décédée, selon des documents officiels, en 1934, à 36 ans. Yuri Deigin pointe d’abord le certificat de décès, "curieusement délivré sur la base du témoignage d’un témoin unique, une femme sans emploi âgée de 71 ans et qui "l’a vue morte". Sont ensuite mis en parallèle diverses photos d’Yvonne et de Jeanne, à différentes époques et différents âges. Et il est formel : "Dans ces rares photos de la jeune Yvonne qui a survécu - la vieille Jeanne a ordonné inexplicablement de brûler toutes les photos de sa famille lorsque la ville d'Arles lui a demandé de les fournir pour les archives de la ville - c'est Yvonne qui ressemble le plus à la femme qui a vécu jusqu’en 1997", dit-il. Les chercheurs russes indiquent en effet que Jeanne Calment avait ordonné de brûler une partie de ses archives photos quand elle est devenue célèbre.