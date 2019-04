JesoutiensHugo : un adolescent insulté et menacé sur les réseaux sociaux après une blague sur le pèlerinage à La Mecque

D'abord assailli de tweets plus virulents les uns que les autres, Hugo a présenté ses excuses dans une nouvelle publication et reçoit désormais de très nombreux messages de soutien sous le hashtag #JeSoutiensHugo. "Je ne savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, encore désolé laissez-moi en vie", a-t-il, avant d'ajouter : "je n’ai jamais voulu offenser quelqu’un dans ce tweet arrêtez de vouloir la violence pour rien , il y’a bien pire dans ce monde et sur Twitter". Parmi les personnalités qui n'ont par tardé à réagir en sa faveur, figurent notamment le philosophe Raphaël Enthoven, ou encore l'ancienne journaliste Audrey Pulvar.





Quant aux insultes et menaces à l'égard du jeune homme, elles ont été rapportées à la police nationale et signalées à la plateforme Pharos, dédiée aux contenus et comportements illicites sur la toile.