Jeunes face au Covid, retour d'astronautes et incendies dans le sud... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

La proposition du professeur Caumes de "laisser les jeunes se contaminer entre eux", à condition qu'ils ne voient ni leurs parents ni leurs grands-parents, suscite de vives réactions au sein de la communauté scientifique. Pas du tout convaincue par cette méthode, l'épidémiologiste Catherine Hill a expliqué sur LCI que ce serait "catastrophique" à ses yeux : "D'une part, les jeunes ne vivent pas sur une planète isolée. Ils interagissent avec des personnes plus âgées. Ils travaillent, ils font leurs courses avec des gens plus âgés. D'autre part, l'immunité collective nécessiterait que les deux tiers de la population aient rencontré le virus. Or, pour l'instant on en est autour de 10% et, si on rajoutait tous les jeunes, cela ne suffirait pas".