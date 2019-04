Découvrez la nouvelle tenue pour le service national universel voulu par Emmanuel Macron

Toutes les tenues ont été fabriquées par la même entreprise qui habille policiers et gendarmes. Elles ont été dessinées par des élèves de lycées professionnels et conçues près de Toulouse. "Ça met un cadre, ça impose un sérieux aussi et je trouve que c'est une bonne chose", avoue un lycéen. "C'est quelque chose que l'on partage tous ensemble, donc on partage la tenue en même temps", lui emboîte le pas une autre.





Même si la tenue ne plait à tout le monde. "Je préfère avec plus de couleurs quand même", dit un garçon. "Ça peut convenir aux hommes et aux femmes mais c'est un uniforme basique quoi", rétorque une fille.





Il faudra pourtant s'y habituer. Le premier contingent des 3 000 premiers "heureux élus" a lieu en juin prochain. Ils seront 40.000 en 2020.