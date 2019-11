Paris : le partenariat entre le CIO et Airbnb fait grincer des dents Anne Hidalgo

Le CIO s'immisce dans le conflit entre Airbnb et la mairie de Paris. Le géant de la location de logements entre particuliers a annoncé lundi qu'il devenait l'un des principaux sponsors du Comité international olympique (CIO) jusqu'en 2028, dans le but de redorer son image face à plusieurs controverses notamment à Paris. Des controverses qui ont ressurgi dès l'annonce du partenariat, Anne Hidalgo alertant sur les "risques" de ce sponsoring.

Dans sa lettre, la maire PS, en campagne pour sa réélection, promet sa "totale détermination" pour "obtenir un renforcement des règles encadrant les plateformes de location et, le cas échéant, à les faire interdire" dans certains secteurs de Paris. "En soustrayant à Paris un nombre important de logements, Airbnb est un facteur d'augmentation du prix des loyers et d'aggravation de la pénurie de logements sur le marché locatif, pénalisant l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, et, en particulier, les classes moyennes", explique Anne Hidalgo dans sa lettre à Thomas Bach.