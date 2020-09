JO 2024 à Paris : une annulation est-elle vraiment envisageable ?

"Il est irresponsable de dilapider l’argent public dans une opération de prestige pharaonique" comme les JO de Paris 2024, estiment une trentaine de personnalités. Ensemble, ce collectif a signé une tribune dans le journal Le Monde afin d'inciter "les forces politiques et syndicales, les associations citoyennes, les organisations de défense des droits de l’homme, les organes de presse et leurs journalistes, les autorités morales à dénoncer le projet de Jeux olympiques en France en 2024."

Le texte insiste sur le fait qu'en "cette période de crise globale profonde, il est impossible de laisser l’économie de casino olympique faire main basse sur des ressources budgétaires déjà limitées. Celles-ci doivent être allouées aux besoins prioritaires du pays et non au spectacle sportif et à ses fastes médiatiques où s’exhibent des athlètes en service commandé au profit du CIO, de ses sponsors et annonceurs". S'il est peu probable qu'un tel appel soit entendu, on peut néanmoins se demander si une telle annulation serait possible. La lecture des textes et contrats officiels montre que rien ne s'y oppose en principe, mais que les documents qui lient les organisateurs au Comité international olympique (CIO) rendent une telle décision plus que coûteuse, et hautement hypothétique.