Joconde, Bac et gouvernement ... les dix rendez-vous à ne pas manquer cette semaine

PARLEMENTAIRES

Le nouveau Premier ministre Jean Castex reçoit dans la soirée les députés et sénateurs de la majorité.

RETROUVAILLES AVEC MONA LISA

"C'est le moment ou jamais", promettent les organisateurs du Louvre, qui rouvre ses portes au public lundi, après des semaines de fermeture, crise sanitaire oblige. Parcours fléchés, masques obligatoires et jauges réduites sont prévus pour découvrir ou renouer - sans foule - avec la Victoire de Samothrace et la Joconde, entre autres chefs d'oeuvre du plus grand musée au monde, à l'abri des regards depuis mi-mars.

BIOÉTHIQUE

Retardé par la crise du coronavirus, le projet de loi bioéthique, qui ouvre la PMA à toutes les femmes, revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. A moins que le grand chambardement gouvernemental ne repousse une nouvelle fois l'examen du texte, prévu également à l'automne au Sénat.

FIN DU PROCÈS MEDIATOR

Après des mois des débats, interrompus par la crise sanitaire, le procès-fleuve du scandale sanitaire du Mediator se clôt lundi, avec les dernières plaidoiries de relaxe des laboratoires Servier, jugés au côté de l'Agence du médicament.

LA MODE D'APRÈS

Crise sanitaire oblige, la mode se réinvente elle aussi. Sans défilés, sans stars à impressionner au premier rang, sans photographes à éblouir, sans spectateurs avides de découvrir les nouveautés. A partir de lundi, la Fashion Week parisienne sera 100% virtuelle, poussant les couturiers à trouver une nouvelle façon de présenter (en ligne) leurs créations.