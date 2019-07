Jouets de plage : quelle tendance cet été ?

Au même titre que les maillots de bain, les chapeaux ou les lunettes de soleil, les jouets de plage suivent également la tendance. A Palavas-les-Flots, on en voit de toutes sortes, du plus classique au plus moderne. En 2019, le jouet qui a le plus la cote est sans nul doute la bouée licorne. L'engouement pour cet animal fantastique a également touché les enfants. Quels autres jouets envahiront les plages cet été ?



