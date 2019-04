Grâce à ses nouveaux commerces, la vie reprend dans le village d'Ancy-le-Franc

La vie reprend peu à peu à Ancy-le-Franc, petite commune de l'Yonne de moins de 1 000 habitants. Auparavant considéré comme "mort", le village n'attirait plus beaucoup de monde. Il n'en est rien désormais : Ancy-le-Franc regorge de dynamisme grâce à de nouveaux commerces qui s'y installent. En à peine trois ans, pas moins de six échoppes ont ouvert leurs portes.





En plus de l'ancienne pharmacie transformée en cave à vin ou de la boulangerie (qui s'est agrandie), de la boucherie, du bureau de poste et du tabac-presse, le village compte également un cabinet médical, un supermarché et même un collège. "On a tout de suite plus envie de s'installer dans une ville qui bouge que dans une ville où il n'y a aucun commerce", raconte Marie Roy, opticienne elle aussi récemment installée.