Journée classée rouge : beaucoup de monde sur la route des vacances

Sur l'A10, au départ de l'Île-de-France en direction du Centre, du Sud-Ouest et du Massif Central, la situation était qualifiée de "compliquée" par l'exploitant, avec notamment 50 minutes de ralentissements entre Paris et Orléans et une quinzaine de minutes entre Poitiers et Bordeaux.





La journée de dimanche est classée orange pour les départs et vert pour les retours, hormis en Auvergne-Rhône-Alpes classée orange.