Journée des droits des femmes : comment l'image de propagande "Rosie la riveteuse" est devenue l'emblème du combat féministe

Mais pourquoi un tel accoutrement, déjà porté dans de précédentes manifestations par les opposantes à la réforme des retraites ? Que représente finalement cette célèbre "Rosie", devenue l'emblème du combat féministe ? La réponse est peut-être à trouver du côté du slogan qui accompagne leur icône : comme cette dernière, représentée en bleu de travail sur une affiche mondialement connue, elles croient au fameux slogan "We can do it !" : oui, elles peuvent le faire.

Pourtant, à l'origine, cette campagne de propagande, réalisée en 1943 par un dessinateur américain, J.Howard Miller, était surtout destinée à encourager les femmes à participer à l’effort de guerre, en travaillant comme ouvrières pour remplacer les hommes partis au front. A l'époque, il ne s'agissait donc pas tellement de mettre en avant les femmes en tant qu'égales des hommes, mais plutôt de les inciter à retrousser leurs manches, et à travailler encore plus.

Mais peu importe, l'histoire nous a quand même appris que c'est justement grâce aux deux guerres mondiales successives que les femmes ont arraché leur indépendance. Cette affiche symbolise par ailleurs les six millions de femmes qui travaillèrent dans l’industrie de l’armement et produisirent le matériel de guerre.

Surnommées les "Rosies" en écho à cette affiche qui porte le nom d'un chant patriotique intitulé "Rosie the Riveter" (Rosie la riveteuse, ndlr) : "All the day long, Whether rain or shine, She’s a part of the assembly line. She’s making history, Working for victory, Rosie the Riveter", elles furent encouragées, au retour des hommes, à laisser leur place aux soldats démobilisés ou furent orientées vers des travaux non spécialisés.