8 mars, 15h40 : à Paris, des centaines de femmes dénoncent les inégalités et violences dont elles sont victimes

"Salaire de misère, sorcière vénère", affiche une pancarte. Sur la scène installée place de la République, rebaptisée place des sorcières, les témoignages s'égrènent les uns après les autres. Parmi eux, ceux de Nora et Jessica, femmes de chambre au Park Hyatt Vendôme. "On était maltraité. On avait 11 chambres par jour à faire. On avait pas le temps de prendre de pause, d’aller aux toilettes (...) On est pas des esclaves, on veut le respect, on doit nous respecter", dit Nora.





Ce respect dont elle parle, Nora et ses collègues ont du le gagner, en menant une grève durant 87 jours. "Nous les petites mains du Hyatt, on a prouvé qui on était. On avait une force énorme. Impossible de craquer avec cette force. Il y avait beaucoup d’hommes avec nous, il ne faut pas les négliger. Ils se sont battus à nos côtés", souligne-t-elle.