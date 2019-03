Journée internationale des droits des femmes : le 8 mars a-t-il encore une utilité ?

Chaque 8 mars, les femmes sont mises à l’honneur. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Notamment lorsque les marques de produits électroménagers ou de beauté en profitent pour faire des promotions sur des aspirateurs ou des casseroles (car oui, c’est toujours la femme qui cuisine) ou pour des cours de maquillage ou des sous-vêtements (car oui, la femme doit toujours être belle, avenante, apprêtée).





La journée du 8 mars est plus salutaire lorsqu’elle permet de récompenser des femmes pour leurs actions, de mettre en avant des initiatives féminines, de rappeler qu’encore trop de petites filles n’ont pas accès à l’éducation dans le monde, ou que les femmes continuent de gagner moins que les hommes. Mais ne devrait-on pas parler de ces sujets tout au long de l’année, et ne pas avoir à ne les aborder qu’un jour par an, le 8 mars ?