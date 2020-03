90% de la population mondiale (et plus d'une personne sur deux en France) a des préjugés sur les femmes

Les hommes font de meilleurs dirigeants politiques ou d'entreprises que les femmes. Aller à l'université est plus important pour un homme que pour une femme. Les hommes devraient être prioritaires sur le marché de l'emploi lorsque les offres sont rares. Des préjugés qui sont encore partagés par 90% de la population mondiale, tous sexes confondus, selon une étude publiée le 5 mars par le Programme des Nations unies pour le développement à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes.

Neuf personnes sur dix dans le monde - femmes comprises - nourrissent au moins un préjugé de ce genre, conclut l'agence onusienne sur la base de données provenant de 75 pays représentant plus de 80% de la population mondiale.

La proportion est la plus forte au Pakistan (99,81%), devant le Qatar (99,73%) et le Nigeria (99,73%). L'Andorre (27,01%), la Suède (30,01%) et les Pays-Bas (39,75%) mènent le wagon des "bons élèves", que la France peine à accrocher, avec plus d'une personne sur d'eux ayant au moins un préjugé sexiste (56%).