Journées du patrimoine : affluence stable avec 12 millions de visiteurs

PATRIMOINE - Le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé ce dimanche soir que plus de 12 millions de personnes se sont rendues ce weekend dans les milliers de bâtiments ouverts aux visites.

A nouveau une forte affluence pour les Journées du patrimoine. Avec plus de 12 millions de visiteurs, l'événement a été un "succès", a estimé ce dimanche Franck Riester, près de six mois après le sinistre de Notre-Dame qui a confirmé le patrimoine comme cause nationale.

"Vous étiez plus de 12 millions en France à vous presser pour admirer notre patrimoine exceptionnel !", s'est réjoui e ministre de la Culture sur Twitter. Ce chiffre reste stable par rapport aux années précédentes malgré les manifestations du week-end, qui s'explique notamment par le nombre de bâtiments à visiter : au total, quelque 17.000 lieux publics et privés étaient ouverts et 26.000 animations ont eu lieu en France.