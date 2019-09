Journées du patrimoine : une visite guidée et très surveillée à l'Élysée

JT 20H - Dans le cadre des Journées du patrimoine, les manifestations de ce samedi 21 septembre ont eu un impact sur la fréquentation des sites. À l'Élysée, la sécurité a été renforcée.

La question du maintien de l'ordre est d'autant plus un casse-tête que se déroulaient ce samedi les Journées du patrimoine. L'Élysée est un symbole pour les Gilets jaunes. Pour éviter toute intrusion, il a fallu s'inscrire plusieurs jours à l'avance, avec sur place, des contrôles interminables. Le palais s'est transformé en forteresse. Les visiteurs ont pu bénéficier d'une visite guidée mais très surveillée.



