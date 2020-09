Pas de masques, mépris des gestes barrières ? Non, la rentrée à la fac ne s'est pas fait dans ce chahut

La vidéo est décrite comme telle : "Quand tu rassemble toute les classes de STMG dans un meme amphi à la fac ça donne sa #rentreescolaire2020". Sur les images, on voit des étudiants dissipés, criant et courant par-ci par-là, et irrespectueux envers leur professeur. Pas de masque, la règle de distanciation sociale non respectée, tapage... c'est presque trop gros pour y croire, mais certains sont quand même tombés dans le piège.

En réalité, la séquence date du 17 septembre 2018 et il s'agissait d'une mise en scène un peu provocatrice pour accueillir les nouveaux étudiants en Eco-G, organisée par le BDE de Grenoble. A suivre également : infox, le masque contraire à la loi ? et infox, biden endormi en interview ?



Ce samedi 5 septembre 2020, Camila Campusano, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'une vidéo polémique postée par internaute sur Twitter pour décrire la rentrée à la fac. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.