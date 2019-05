Jura : les vignerons se battent pour protéger leurs productions

À Pupillin, dans le Jura, une quarantaine de vignerons se mobilisent, les fourches à la main, pour brûler des ballots de paille afin de prémunir leurs vignes du givre. Les Jurassiens ne s'attendaient pas à ce petit 1 degré au thermomètre en ce début mai. En 2017, le gel leur a privé d'environ 80 % de leur production. Une période néfaste qu'ils ne souhaitent plus revivre et qu'ils désirent combattre cette année 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.