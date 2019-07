Jury de délibération du bac : plusieurs professeurs ont refusé d'appliquer les consignes du ministère

Reste que des professeurs reprochent une trop grande part d'imprécision dans cette méthode d'attribution des notes. "Dans le cas où les élèves ont un livret scolaire, on nous demande de faire la moyenne des notes pour combler celles qui manquent. Mais si l'élève n'a pas assez de notes inscrites au livret, alors on doit faire une moyenne des notes présentes, bref, de mettre une note au hasard !". Surtout, ils dénoncent une "rupture du principe d'égalité" entre les élèves qui seront jugés sur les épreuves et ceux qui obtiendront les notes de contrôle continu.





De son côté, le syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN-UNSA) nous confirme que les proviseurs, sous la casquette de chefs de centres d'examens, ont pu procéder seuls à l'attribution des notes. "Ils ont fait leur travail en respectant la consigne du report de la moyenne du livret scolaire" indique ainsi à LCI Bruno Bobkiewicz, proviseur de lycée à Saint-Denis et secrétaire national du syndicat. "Cela n'a pas été simple à gérer car les consignes ont été données tardivement et qu'il a fallu gérer des tensions entre professeurs grévistes, non grévistes et proviseurs." Mais dans la grand majorité des cas, ajoute-t-il, il n'y a pas eu de soucis.





Pour l'Union National des Lycéens "ce qui se passe est illégal au possible (...) Jean-Michel Blanquer bouche les trous du bateau qui coule". L'association assure recevoir de nombreux appels et messages de lycéens inquiets. Louis Boyard, président de l'UNL considère que le contrôle continu ne peut pas être retenu à la place des notes car il est inégalitaire : " Le niveau n'est pas le même selon les exigences de chaque lycée", alors que pour le bac les épreuves sont identiques pour tous et les correcteurs ont une grille de notation à respecter.