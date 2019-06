Justice, vers un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans

La polémique s'enflamme après que la ministre de la Justice ait annoncé que les délinquants de moins de treize ans seront irresponsables juridiquement et irresponsables pénalement. Ils ne pourront plus être poursuivis. Est-ce une mauvais signal envoyé à une délinquance précoce ou bien un simple ajustement de bon sens ?



