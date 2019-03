Kiosques à journaux dégradés et brûlés : qui va payer ?

Pour y répondre, nous nous sommes tournés en premier lieu vers le syndicat des kiosquiers, et là nous avons découvert que "le chef" était allé un peu vite en besogne. "On n'est pas propriétaire des kiosques", reconnait Nelly Todde, elle-même gérante d'un kiosque à journaux dans le quartier Saint-Germain de Paris. "On n'a même pas de fonds de commerce." Mais ces structures n'appartiennent pas non plus à JC-Decaux, n°1 mondial de la communication extérieure.





Elles sont en réalité la propriété de la ville de Paris qui a décidé de déléguer la gestion à la société Mediakiosk, une filiale de JC-Decaux. Un contrat de délégation de service public en somme. Montant d'une structure, selon les services municipaux : entre 100 et 120.000 euros selon la taille et le modèle.





Manque de bol, la Ville était justement en train d'effectuer une opération de rénovation dans toute la capitale. Un kiosque flambant neuf fait ainsi partie du lot des structures parties en fumée, regrette Olivia Polski. L'adjointe au Commerce, à l'artisanat et aux professions libérales et indépendantes assure cependant que tous les kiosques endommagés seront remplacés dans les plus brefs délais pour limiter le manque à gagner des kiosquiers. "D'ici la semaine prochaine" exactement, car "il ne suffit pas de nettoyer et remplacer, il faut également refaire le branchement électrique qui là dépend d'Enedis", explique-t-elle.





Le souci, c'est que les nouveaux kiosques ne sont pas tous prêts. En attendant, Mediakiosk va donc ressortir d'anciennes structures, un vrai micmac.





Et qui va payer la facture pour tout ça ? "On a évidemment des assurances", détaille Me Polski, "mais il faut se rendre compte que le coût des dégradations sur les Champs-Elysées est énorme". Et que ce soit pour les kiosques ou pour tout autre mobilier public dont la ville est propriétaire, au final c'est bien le contribuable qui paye. Le chiffre de 15 millions d'euros circulait jusqu'à ce week-end. "Ah non", a réagi l'adjointe au maire à cette évocation. "Avec samedi dernier, ce sera beaucoup plus que ça".