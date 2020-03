L'ancien patron de TF1 Patrick Le Lay est décédé

Le groupe TF1 dans son ensemble est en deuil. Patrick Le Lay, l'ancien PDG du groupe TF1 de 1988 à 2008, nous a quittés ce mercredi 18 mars des suites d'une maladie. Une annonce fait par son fils, Laurent Eric Le Lay, sur les réseaux sociaux.

Patrick Le Lay avait rejoint le groupe Bouygues en 1981. Nommé plus tard responsable de la diversification du groupe industriel, il prépare pendant un an le dossier de candidature à la privatisation de TF1. Le groupe Bouygues sera retenu pour comme opérateur de la chaîne en 1987. Francis Bouygues devient alors le président directeur général du groupe TF1 et Patrick Le Lay son vice-président.

Il se voit confier un an plus tard la présidence du groupe qu'il dirigera aux côtés d'Étienne Mougeotte. L'objectif est alors clair : faire de TF1 la chaîne grand public et leader de la télévision en France et en Europe. Nouvel habillage, nouveau logo et nouveaux programmes, plus populaires et notamment portés sur la télé-réalité. En témoigne le contrat d'exclusivité signé avec Endemol qui a vu naître bon nombre de programmes phares de la chaîne TF1 : Loft Story, Star Academy ou encore Secret Story.