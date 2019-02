L'antisémitisme vient-il de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ?

Le Rassemblement national n'a pas été invité à participer à la manifestation contre l'antisémitisme prévue ce mardi soir à Paris. Et si des représentants de La France insoumise seront bien là, plusieurs de ses membres sont critiqués pour leur réaction trop tardive ou leur condamnation a minima de l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut samedi dernier. Les deux partis sont accusés de faire le jeu de l'antisémitisme, d'être ambigus et pas assez sévères sur le sujet, notamment par des membres du gouvernement comme Agnès Buzyn. Et alors que l'antisémitisme est plus souvent attribué à la droite identitaire ou néo-nazie, plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'il existe également un antisémitisme d'extrême gauche.