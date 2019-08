L'apéritif : une passion française

Sur la plage ou en terrasse, avec ou sans alcool... L'apéro en été est une passion française. Une tradition qui a ses règles, où les instants partagés semblent plus importants que la nourriture ou les boissons. C'est aussi le temps des retrouvailles. Et finalement, l'apéro ne serait-il pas un prétexte pour apprendre à se découvrir ?



