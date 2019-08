L'Aquarium du Périgord Noir, un lieu d'exotisme aussi terrifiant qu'impressionnant

Après une période de léthargie, les 17 alligators de l'Aquarium du Périgord Noir, en Dordogne, sont en pleine forme durant l'été. Entre ces reptiles et leur soigneur, la complicité est incontestable. Les visiteurs, eux, préfèrent contempler et admirer ces "monstres" derrière la vitre. Justement, l'objectif du parc est de mettre fin à ce stéréotype. Par ailleurs, il veut également préserver les espèces menacées, telles que les alligators chinois.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.