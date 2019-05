L'Arc de Triomphe entièrement restauré

Ce sont des images qui ont fait la Une des journaux du monde entier. Le 1er décembre 2018, des dizaines de casseurs prenaient d'assaut l'Arc de Triomphe et saccageaient l'intérieur du monument lors d'une manifestation des "gilets jaunes". Après cinq mois de travaux, le site a été entièrement restauré. Il pourra finalement accueillir ce mercredi les commémorations du 8 mai 1945.



