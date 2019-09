L'argument de l'hygiène est-il vraiment valable pour interdire le burkini ?

À LA LOUPE - Des militants favorables à l’autorisation des maillots de bain confessionnels - ou "burkinis" -, ont entraîné la fermeture temporaire d’une piscine parisienne le 1er septembre. Interdits dans les bassins, ces vêtements posent-ils des problèmes d’hygiène, comme l’avance la Ville de Paris ?

Située dans le 11e arrondissement de Paris, la piscine de la Cour-des-Lions a été fermée prématurément dimanche 1er septembre. Dans l’après-midi, un groupe d’une quinzaine de personnes, femmes et hommes, a manifesté pour réclamer l’autorisation de maillots de bain confessionnels dans les piscines de la capitale. Cinq militantes portaient pour l’occasion un burkini, ce maillot conçu pour les femmes musulmanes et qui couvre non seulement le buste, mais aussi une large partie des jambes et de la tête (sans masquer le visage).

Devant cette mobilisation, les maîtres-nageurs sont intervenus, rapidement secondés par la police. Dans la demi-heure, la direction de la piscine a fermé l’établissement. Les manifestants ont quitté sans heurts les lieux, déployant une banderole "Piscine pour toutes, stop islamophobie".