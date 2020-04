L'armée française s'est-elle vraiment procurée des stocks de chloroquine ? Oui, elle évoque un "achat de précaution"

Partagée, repartagée, commentée, débattue… Une séquence vidéo a créé la polémique sur les réseaux, un homme filmant un stock de chloroquine produit en Chine et dont le destinataire n'est autre que l'armée française.

"Soixante-dix kilos en baril de chloroquine. Soi-disant Raoult là… c’est un gourou, on le fait passer pour je sais pas quoi, et ça va où tout ça ? Pharmacie centrale des armées ! On soigne les militaires. Alors c’est bizarre, c’est bizarre tout ça, non ?", lance l'homme qui filme avec son smartphone. Rapidement sollicité, le ministère des Armées a réagi et confirmé qu'il s'agissait bien d'une commande réalisée par ses soins. Pour autant, il n'est pour l'heure pas encore prévu de l'utiliser.