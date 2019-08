L'assaut du chinois Tencent sur Universal

Le groupe chinois Tencent veut prendre 10% d'Universal Music, avec une option de 10% supplémentaire, soit 6 milliards de dollars environ. Universal est la pépite du français Vivendi, numéro un mondial devant Sony et Warner. Il pèse plus de 30 milliards d'euros. Tencent, quant à lui, est la première capitalisation boursière d'Asie. Il est à la fois un moteur de recherche, une messagerie, un site de e-commerce, un réseau social, mais également un leader mondial du jeu vidéo. Le géant chinois pèse 40 milliards de dollars de chiffres d'affaires. Quel est l'intérêt de l'un et de l'autre ? Qu'en est-il de la stratégie du grand groupe chinois ?



Ce mercredi 7 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "L'éco", nous parle de l'achat d'une partie d'Universal Music par le groupe chinois Tencent. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.