L’Assemblée nationale autorise les départements et les maires à repasser aux 90 km/h

Annoncé il y a plusieurs semaines, l’assouplissement des 80 km/h sur certaines routes secondaires a été voté dans la soirée du jeudi 6 juin par l’Assemblée nationale. Au terme d'un débat nourri, les députés ont adopté à main levée l'article du projet de loi mobilités qui prévoit de permettre aux présidents de conseils départementaux de déroger à la limitation. Ils ont élargi la compétence aux maires, via un amendement LaREM.





L'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, concernant environ 400.000 kilomètres de routes, avait été décidée par le Premier ministre Edouard Philippe et appliquée au 1er juillet 2018. Il s'agissait de sauver "300 à 400 vies par an" après une recrudescence de la mortalité routière entre 2014 et 2016, suivie d'une baisse en 2017.





Mais devant le tollé soulevé chez des automobilistes, motards et élus, le chef du gouvernement a fait machine arrière mi-mai, ouvrant la voie à un compromis lors de l'examen du projet de loi porté par Elisabeth Borne. Et ce, alors même que l'année 2018 s'était achevée sur un plus-bas historique, avec 3.259 morts sur les routes.





"Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient", déclarait il y a peu le Premier ministre. En fixant toutefois une condition: que ce pouvoir soit "systématiquement assorti de mesures" garantissant "le plus haut niveau de sécurité routière possible".