L'école de la vie : un an avec les cadets marins-pompiers

Ils ne passaient pas le baccalauréat, mais ont décroché un diplôme dont ils peuvent être fiers. Des collégiens des quartiers de Marseille ont eu la chance de devenir cadets des marins-pompiers cette année 2019. Chaque mercredi, ils sont venus s'entraîner et apprendre des notions comme le courage ou la solidarité.



