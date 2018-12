L'égalité salariale entre les femmes et les hommes sera atteinte dans... 202 ans

La situation de la parité diffère toutefois selon les pays et les régions. Sans surprise, ce sont les pays nordiques qui se classent dans le haut du tableau. La parité la plus élevée se retrouve en Islande, en Norvège, en Suède et en Finlande.





Alors que les pays d'Europe de l'Ouest sont susceptibles de combler l'écart femmes-hommes d'ici 61 ans, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, cela prendra 153 ans, estime le Forum économique mondial. La Syrie, l'Irak, le Pakistan et le Yémen enregistrent le plus grand niveau d'inégalités entre femmes et hommes.