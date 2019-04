L'église Saint-Sulpice accueille la messe chrismale

Ce mercredi 17 avril 2019, la messe chrismale, dirigée par l'archevêque de Paris Monseigneur Michel Aupetit, a été organisée à l'église Saint-Sulpice. Certaines personnalités politiques ont assisté à la cérémonie, notamment la première dame Brigitte Macron, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la maire de Paris Anne Hidalgo. Les précisions avec notre envoyée spéciale Sehla Bougriou.



