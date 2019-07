L'encadrement des loyers fait son retour : tiendra-t-il ses promesses ?

L'encadrement des loyers a été mis en place pour la première fois en 2014 grâce à la loi "pour ­l'accès au logement et un urbanisme rénové" (Alur). L’objectif était donc d’éviter les loyers excessifs, dans les villes où la demande est supérieure à l’offre, comme Paris ou Lille. La mesure avait d'abord été limitée par le gouvernement à un statut "expérimental" dans ces deux villes, puis annulée fin 2017 par la justice. Celle-ci n'avait pas rejeté le principe même du plafonnement des loyers, mais seulement son application limitée à des territoires intramuros. Un recul de taille, la loi Alur exigeant une mise en place sur l'ensemble d'une agglomération.





Depuis, son retour était attendu par plusieurs villes, Paris et Lille en tête, et promis par le gouvernement. La mesure a été intégrée dans l'article 140 de la loi Elan. La nouvelle loi invite les intercommunalités à faire la demande d'un plafonnement de loyer pour leur territoire, en pouvant délimiter certains quartiers, sous certaines conditions. Paris a donc fait sa demande d'encadrement dès le mois de janvier, et l'Etat le lui a accordé. Le décret du 12 avril 2019 instaure le dispositif sur tout le territoire de la ville de Paris, via un décret signé en mai par le préfet de région Michel Cadot, pour une application depuis le 1er janvier.