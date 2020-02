"L’enseignement de la langue arabe ne doit pas être laissé entre les mains d’officines privées"

Emmanuel Macron a annoncé vendredi que le dispositif de cours facultatifs en langues étrangères dispensés par des enseignants désignés par les gouvernements d'autres pays (Elco) sera supprimé à la rentrée scolaire 2020. Depuis 1977, ces Elco permettent à des dizaines de milliers d’élèves de recevoir des cours de langues financés par 9 pays (Algérie, Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie, Tunisie, Turquie) mais le contrôle insuffisant de l’Education nationale sur ces cours fait polémique depuis plusieurs années à tel point que des accords sont progressivement signés avec chaque pays pour réintégrer un contrôle de l’Etat sur ces cours.

Que pensez vous des annonces d’Emmanuel Macron ?

Jack Lang. Je me sens en harmonie avec les propos du président de la République. La philosophie qui prime est aussi la mienne. J’apprécie ce qu’il a dit sur la laïcité, rappelant avec justesse que la laïcité c’est le respect de la liberté d’opinion et de croyance ou de non croyance et qu’elle ne doit pas être utilisée comme un instrument contre telle ou telle religion ou croyance..

Je ne me suis jamais senti à l’aise avec l’expression communautarisme. De multiples communautés vivent dans ce pays animées par des citoyens français qui ne nient pas des particularités. En revanche je trouve l’expression séparatisme bien choisie dans un débat qui est souvent hystérisé par l’extrême droite.