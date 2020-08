L'épidémie a rebattu les cartes : qui sont les gagnants et les perdants de la saison touristique ?

REPORTAGE - Cette année, l'épidémie a changé les habitudes des Français en matière de destination et la saison touristique a réservé quelques surprises. Certaines régions ou villes ont particulièrement tiré leur épingle du jeu tandis que d'autres ont été désertées. Voici quelques exemples.

C'est une saison touristique particulière qui est sur le point de s'achever en France. L'ombre du coronavirus a plané durant les deux derniers mois, sur le tourisme et les régions gagnantes de l'année ne sont pas forcément celles que l'on croit. Cette année, on a constaté que dans certaines stations balnéaires comme sur la côte Atlantique, la fréquentation avait bondi de 20% par rapport à l'année dernière. Les Français ont largement plébiscité les grands espaces comme la Franche-Comté, ou encore l'Auvergne et la Haute-Savoie. D'autres régions ont été bien moins chanceuses : en Corse par exemple, on comptait 50% de touristes en moins, tout comme à Nice ou encore Saint-Tropez. Plus largement, les grandes villes comme Lyon ou Bordeaux ont aussi noté une forte baisse de l'activité touristique mais le plus grand plongeon revient à Paris. La capitale, d'habitude bondée en période estivale, enregistre 80% de touristes en moins. La clientèle étrangère n'était, cette année, pas au rendez-vous. Petit tour de France des grands gagnants et des perdants de cette saison.

A Orléans, une hausse de 50% de la fréquentation

Orléans est l'une des rares villes de l'Hexagone où la saison estivale 2020 est exceptionnelle. Les touristes français sont la belle surprise de l'été dans la capitale du Loiret. Dans la métropole, la clientèle des visites guidées a doublé, notamment dans les vestiges souterrains de la ville. Avec une hausse de 50% de fréquentation à l'Office du tourisme, les Français ont compensé la baisse du nombre de visiteurs étrangers avec, d'abord, un attrait pour le patrimoine local. Un bémol cependant, les professionnels du tourisme redoutent les prochaines semaines avec la rentrée scolaire et l'absence de touristes étrangers.

Des chiffres records dans le Cantal

C'est la saison de tous les records dans le Cantal avec un taux de fréquentation exceptionnelle cet été. Les touristes sont en grande majorité français et ont privilégié la région pour son calme. Dans le village de Salers, les professionnels sont ravis de leur saison. Ils ont fait le plein en juillet et août avec 20% de visiteurs en plus par rapport à l'an passé. Des touristes en nombre "et qui achètent", se félicite un commerçant.

Une saison au firmament, en Haute-Savoie

Cette année, plus que jamais, les Français ont plébiscité les vacances d'été à la montagne. En août, le taux d’occupation des stations de montagne s’établissait est au-dessus de celui de l’année dernière à la même date, annonce mardi l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM). Cette année, la montagne est l'une des grandes gagnantes des destinations estivales. Le grand air, l'après-confinement et les températures en hausse ont convaincu les touristes français d'aller séjourner en altitude, loin des plages bondées et de la météo caniculaire.

Saint-Tropez fait grise mine

La Côte d'Azur en revanche a souffert des conséquences de l'épidémie. A Saint-Tropez, dans le Var, certains secteurs ont été plus secoués que d'autres. Si certains restaurateurs ont malgré tout pu compter sur la clientèle française pour réaliser un chiffre d'affaires correct, certains hôteliers et artisans n'ont cependant pas eu cette chance, notamment en raison de l'absence de la clientèle étrangère et fortunée.

Une saison "catastrophique" à Lourdes

Cette année, les célébrations de l'Assomption à Lourdes ont été particulières à bien des égards. La fréquentation de la cité mariale à l'occasion du pèlerinage a chuté de façon catastrophique. On enregistrait dans la cité 5 000 pèlerins contre 25 000 l'année dernière. 95% des pèlerinages ont été annulés. Le sanctuaire et les commerces ont subi de plein fouet cette absence de visiteurs. Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire de Lourdes estime d'ailleurs, une perte avoisinant les huit millions d’euros à la fin de l’année. Il compte désormais sur les dons et espère une meilleure saison l’année prochaine, pour retrouver l’équilibre financier.

