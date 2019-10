L'humeur de Beaugrand : Corrida, une tribune polémique

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - La corrida, une tradition ancestrale, sera potentiellement interdite aux mineurs. Une décision que plusieurs personnalités tentent de ne pas faire passer via une tribune.

"La corrida est un art et nul ne doit en être exclu". Tel a été le sujet d'une tribune publiée hier soir. Parmi les 38 signataires, on compte plusieurs personnalités dont Charles Berling, Philippe Caubère ou encore Pierre Arditi. Pour cause, elle s'oppose à interdire ce spectacle aux mineurs. Une proposition que le gouvernement souhaite pourtant faire passer. Seulement la tribune fait polémique, car 75% des Français sont pour cette interdiction de la corrida avec mise à mort de l'animal.



