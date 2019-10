L'humeur de Beaugrand : Sardou, toujours en colère !

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Michel Sardou est très connu pour ses mauvaises humeurs, et il le sait. "Je vais peut-être passer pour un vieux con, mais j'assume", a-t-il affirmé dans les colonnes du Point.

Hormis ses talents de chanteur et de comédien, Michel Sardou a également démontré plus d'une fois à quel point il est "colérique". Un trait de caractère qu'il a encore prouvé ce week-end lors d'une interview publiée dans Le Point. Il y a notamment fait part de son avis sur Emmanuel Macron en le traitant de "tanche", à savoir un idiot, un incompétent. La thématique de la femme ne lui a pas non plus échappée. "Aujourd'hui, si vous dites à une femme qu'elle a un beau cul, vous allez directement en prison", a-t-il ajouté. Rappelons qu'en septembre dernier, il a déjà affirmé au micro de RTL qu'il haïssait cette époque : "Tout m'irrite".



