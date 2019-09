L'île de Sein, un territoire sans pompiers professionnels

JT 13H - Dans l'Hexagone, 80% des 240 000 pompiers qui exercent sur le territoire sont des pompiers volontaires. Ils ont notamment un rôle essentiel dans les zones rurales.

Sur l'Île de Sein, dans le Finistère, il n'y a pas de pompiers professionnels. Ceux qui y exercent sont tous des pompiers volontaires. D'ailleurs, ils habitent tous sur l'île et en connaissent les moindres recoins. Outre le métier de pompier volontaire, chacun en exerce un autre. Dans le civil, Joseph, par exemple, travaille comme employé communal. Laeticia, elle, est médecin généraliste, la seule de l'île. Ici, pas de rotation possible pour ces "bénévoles". Ils sont tous de garde, en permanence.



