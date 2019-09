L'Île-Rousse : les vacanciers de septembre profitent des produits du marché

JT 13H - Et si le vrai bonheur était les vacances en septembre ? En Haute-Corse, des chanceux profitent encore de la plage et des produits du marché de L'Île-Rousse.

Malgré la rentrée des classes, il y a encore des chanceux qui profitent de la plage et du soleil. A L'Île-Rousse, en Haute-Corse, nombreux sont les vacanciers de ce mois de septembre 2019. Ils ont la chance de profiter librement et calmement du soleil ainsi que du marché situé près de la plage. Un endroit pour s'approvisionner en produit du terroir tel que la Nepita.



