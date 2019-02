L'impôt sur le revenu pour tous ? Les limites à la proposition de Jacqueline Gourault

C’est une idée qui est revenue sur le tapis lors du Grand débat national à Neuilly-sur-Seine (lire notre reportage). "Il faudrait que tout le monde paye l’impôt, même les personnes au RSA. Car tout le monde utilise les routes, non ?" Cette habitante d'une des villes les plus riches de France ne croyait pas si bien dire. Ce dimanche 24 février dans le JDD, la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, donne encore un peu plus de corps à ce souhait. Pour elle, il faudrait que chaque citoyen puisse contribuer à l'impôt "à la hauteur de ses moyens, même de manière très symbolique".





Une réflexion qui se fonde sur un chiffre : aujourd’hui, 47% des foyers fiscaux français paient l'impôt sur le revenu, 53% en sont exonérés. La ministre justifie cette proposition par la nécessité de "recréer le lien entre citoyen et impôt" : "Le rapport à l’impôt s’est effiloché avec le temps. Or il pose une question essentielle : celui du lien de chaque citoyen avec le bien commun, avec la nation. Nous avons tendance à oublier que notre société est l’une des plus protectrices et des plus redistributrices qui soient ! Cela nous revient aujourd’hui en boomerang. Et le fait que seulement moins d’un foyer fiscal sur deux paie l’impôt sur le revenu y contribue. (...) Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, même de manière très symbolique, pour recréer le lien entre citoyen et impôt. Tout le monde devrait payer l’impôt sur le revenu. Y compris les plus modestes, même un euro. Notre système fiscal est surconcentré sur les classes moyennes, qui n’ont pas à porter sur leurs épaules les efforts de tous. Il faut rénover le lien entre impôt et service public. Dans le même temps, il faut aussi que nous réfléchissions à la contribution que devraient apporter les très hauts revenus." Voilà pour la proposition - dont on ignore si elle engage ou non la position officielle du gouvernement". En attendant, trois limites semblent s'imposer :