L'inhalation de gaz hilarant par les ados, un phénomène inquiétant

JT 20H - Le protoxyde d'azote est devenue la drogue à la mode depuis quelques mois, notamment chez les jeunes. Des municipalités ont décidé d'interdire sa vente et sa consommation aux mineurs.

C'est une nouvelle pratique qui préoccupe les policiers municipaux depuis quelques mois. Communément appelé gaz hilarant, le protoxyde d'azote est normalement utilisé pour la cuisine. Mais les adolescents l'inhalent pour ses propriétés euphorisantes. Inoffensive en apparence, cette substance serait dangereuse. Plusieurs maires viennent d'interdire sa vente et sa consommation aux mineurs. Reportage à Montpellier.



