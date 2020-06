L'inscription "Mort aux blancs" place de la République est une manipulation

Doutant de la véracité de cette publication, les journalistes de l'agence ont utilisé un outil de recherche d'image inversée, permettant de visualiser d'anciennes publications qui auraient utilisé cette image. Ils sont alors tombés sur une photo datant de 2015, ne présentant aucune trace de message raciste.

"Le cliché original", note l'AFP, est accessible "sur la banque d'images Shutterstock". Sa légende "indique que la photo a été prise le 11 janvier 2015 à Paris, lors d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats djihadistes survenus la semaine précédente à Paris." Le contexte était donc totalement différent, et cette version originale permet de prouver que le tag a été ajouté à posteriori via ordinateur. D'autres clichés issus de la même série en apportent une preuve supplémentaire, aucune inscription ne figurant non plus dessus.

L'auteur de cette photo, Samuel Areny, a partagé sa surprise et sa gêne à l'idée de voir sa réalisation ainsi détournée. "Ça me dérange qu'elle ait été utilisée pour propager la haine. Elle ne représentait absolument pas ça. Ce sont deux hommes qui manifestaient contre le terrorisme et la haine", a-t-il indiqué.

Sans aller jusqu'à pousser aussi loin leurs recherches, des internautes avaient suspecté que le cliché avait subi une manipulation. En effet, un zoom important au niveau des inscriptions permet de distinguer que cet ajout de texte n'a pas été réalisé de manière totalement discrète. La main de l'un des protagonistes est en effet recouverte par l'une des lettres noires, une preuve supplémentaire de cette falsification.