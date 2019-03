L'Unédic dans le rouge jusqu'en 2021

Si l'Unédic prévoyait de passer dans le vert en 2020, il faudra attendre un an de plus pour que cela puisse se faire. Pour cause, la croissance est en baisse alors qu'il faut continuer à verser des allocations aux chômeurs. Rappelons qu'elle finance également en grande partie Pôle Emploi.



