L'usine Lubrizol condamnée si elle reste fermée trop longtemps, prévient son dirigeant

Si l'usine Lubrizol de Rouen devait rester fermée pendant six mois, "ce serait pour nous synonyme d'arrêt pur et simple" prévient le dirigeant de Lubrizol France Frédéric Henry. Dans une interview à L'Usine nouvelle, il ajoute : "Si nous ne redémarrons pas, nos clients iront voir ailleurs. Si nous redémarrons alors que nos clients ont trouvé d'autres solutions, notre usine n'aura plus de raison de fonctionner."