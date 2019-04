La 115ème édition de la Foire de Paris ouvre ses portes ce 27 avril

La Foire de Paris est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'innovation. La 115ème édition de cet événement a ouvert ses portes dans la matinée du 27 avril 2019 et se tiendra jusqu'au 8 mai. Près de 1 700 exposants présentent leurs produits les plus innovants allant des astuces minceurs aux lunettes de toilettes démontables. En 2018, environ 500 000 personnes ont visité la foire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.