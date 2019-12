"La bataille de Notre-Dame" : ces minutes où Emmanuel Macron a validé le plan de sauvetage de la cathédrale

"La bataille de Notre-Dame" raconte ce moment crucial où le général Jean-Claude Gallet, qui commande ce soir-là les 650 pompiers mobilisés pour sauver la cathédrale, soumet à Emmanuel Macron un plan d'urgence destiné à sauver ce qui reste. Des images inédites, qui ont été tournées par l'Elysée.

Cette opération de la dernière chance consistera à envoyer sur le beffroi nord un commando de 20 sapeurs-pompiers pour venir à bout des flammes et ainsi empêcher la tour de s'effondrer, et d'entraîner avec elle l'autre beffroi, et donc l'ensemble de la cathédrale. "L'enjeu est très simple", résume le général Gallet. "Le lendemain matin, à 6 heures, dès l'aube, y aura-t-il encore les deux beffrois de Notre-Dame, ou alors n'y aura-t-il plus qu'un amas de ruines fumantes ? Entre ces deux visions, une cathédrale encore debout ou un amas de ruines, il y a cette opération qui risque de coûter la vie à plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers."

C'est l'option que propose le général à Emmanuel Macron. "Il y a un risque important mais on peut le faire. Le risque, il est consenti et accepté", explique-t-il au chef de l'Etat. Un silence s'installe et les deux hommes se regardent. "Je vois le Président, il est droit, il est grave", raconte Jean-Claude Gallet. "Il doit valider l'option dans les deux minutes et il doit faire confiance au chef des pompiers avec sa feuille format A4 qui représente la manœuvre."