La canicule profite aux marchands de glaces

En cette période de forte chaleur, les glaces ont particulièrement la cote, une manière de joindre l'utile à l'agréable. En effet, les marchands de glaces en profitent pour proposer des produits imaginatifs à l'image de la glace au pastis ou de celle à la navette. Par ailleurs, en été, les Français consomment principalement les sorbets à base de fruits. Mais cela ne les empêche pas d'apprécier d'autres parfums bien plus désaltérants comme le mélange verveine-citron.



