La carte d'identité va faire peau neuve à partir de l'été 2021

Exit le document plastifié. A partir de l’été 2021, la carte d’identité devrait opérer une mue et adopter un format carte bancaire. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'a confirmé, selon NexInpact, après avoir été interpellé sur le sujet par un sénateur. La France va donc se conformer à la réglementation européenne concernant le renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union européenne, adoptée le 20 juin dernier.

Ainsi, la carte d'identité va abandonner son format plastifié et réputé "infalsifiable" datant de 1987 et mesurant 105 mm x 74 mm, à l'instar du permis de conduire qui s'était séparé de son format rose cartonné au profit d'un format carte bancaire à partir de 2013. Ce format de carte d'identité a d’ores et déjà été adopté par l’Allemagne, le Portugal ou encore l’Espagne.