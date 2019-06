La chronique de François-Xavier Pietri : Bernard Arnault encore plus riche, comment fait-il ?

"Il faut se réjouir, heureusement qu'ils sont là", affirme François-Xavier Pietri. Bernard Arnault est actuellement à la tête d'une fortune estimée à 100 milliards de dollars. Le Français ne serait pas rentré dans le classement des trois premiers maxi-milliardaires, sans LVMH qu'il dirige et qu'il possède en très grande partie. L'argent "n'est pas dans les poches" du patron, mais "il reflète la bonne fortune du groupe". En un an, l'action de ce dernier a progressé de plus de 40%, et la fortune de Bernard Arnault suit le rythme. En effet, quand la richesse du PDG augmente, "c'est plutôt bon pour l'emploi en France".



Ce jeudi 20 juin 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de l'augmentation de la richesse de Bernard Arnault. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 20/06/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.